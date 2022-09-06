Ракетні та авіаудари, артобстріли: У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті на Донбасі

06 вересня 2022, 19:24

Ракетні та авіаудари, артобстріли: У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті на Донбасі

Протягом поточної доби російські війська завдали понад шість ракетних та понад десять авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього провели понад тридцять літакових вильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Байрак, Асіївка, Пришиб, Тетянівка, Времівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка тощо. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Також окупанти ведуть обстріли на Донбасі з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

На Слов'янському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке.

На Краматорському напрямку окупанти вели вогонь біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закотного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Григорівки.

На Бахмутському напрямку під обстріл потрапили райони Нью-Йорка, Юр'ївки, Зайцева, Веселої Долини, Майорська, Бахмутського, Соледара, Бахмута, Опитного та Роздолівки.

На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали Авдіївка, Опитне та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар'їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледару, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки.

«У зв'язку зі значними втратами збільшилася кількість ворожих підрозділів, які відводяться для відновлення боєздатності. Крім того, підрозділи приватних військових кампаній змушені поповнюватись ув'язненими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство Російської Федерації та грошові виплати», — наголосили в Генштабі.

Там також повідомили, що підрозділи Сил оборони утримують займані позиції, та не дають противнику можливості просуватися вглиб території України. Українські військові успішно відбили атаки в районах Долини, Соледара, Новобахмутівки, Кодеми, Зайцева, Авдіївки, Мар'їнки та Любомирівки.

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