Вибухова ампутація ніг: Окупанти заявили, що «комендант» Бердянська вижив

Призначений окупантами «комендант» Бердянська Артем Бардін, авто якого було сьогодні підірвано, вижив. Про це заявив начальник відділу «департаменту охорони здоров'я» міста Микола Мірошниченко, повідомляє російське «РИА Новости».



«Військовий комендант Бердянська, на якого було вчинено замах, — живий. Стан його важкий, але стабільний», — запевняє Мірошниченко.





Про те, що Бардін живий, заявив і представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.



«Попри тяжкі поранення, вибухову ампутацію ніг та велику крововтрату, він живий. Лікарі продовжують виборювати його життя», — написав Рогов.



Раніше повідомлялося, що у Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста. Російські ЗМІ писали, що Бардін помер у лікарні.