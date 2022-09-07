Армія РФ вночі обстріляла Дніпропетровську область «Градами», мінометами, артилерією

Вночі 7 вересня окупанти двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти обстріляли «Градами», мінометами та важкою артилерією Нікополь та Марганецьку громаду. За словами Резніченка, загиблих та поранених немає, а масштаби руйнувань з'ясовуються.



«Уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин», - написав Резніченко.

Також він повідомив, що вранці ЗСУ збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник-розвідник.

Увечері 6 вересня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляв, що російські військові вдарили по місту Марганець Дніпропетровської області.