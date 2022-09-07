Обстріли Харківської області: Поранено чотирьох людей

Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Поранення отримали чотири людини, у тому числі підліток. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.



«Є руйнування житлових будинків, господарських будівель, сталися пожежі. Вчора внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення 2 особи - 45-річний чоловік та 17-річний хлопець. У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінка. Стан постраждалих – легкий та середній», - йдеться у повідомленні.



Крім того, в ніч проти 7 вересня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Зміїву, за попередніми даними - без постраждалих.



У Немишлянському районі Харкова одна з ракет потрапила до двоповерхової будівлі, спалахнула автомийка, постраждали кафе, магазини, автомобілі. Друга ракета потрапила у землю. Близько 4 години ранку в Зміїві (Чугуївський район області) російська ракета вдарила в землю поблизу лікувального закладу.