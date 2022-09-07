На Луганщині за добу поліцейські задокументували 11 військових злочинів армії РФ

На Луганщині правоохоронцями викрито двадцять трьох колаборантів та задокументовано одинадцять військових злочинів російських військ. Про це повідомили у Національній поліції України.



Зазначається, що за минулу добу співробітники ГУНП у Луганській області зареєстрували 41 звернення громадян щодо правопорушень, які мали місце на території регіону. У поліції повідомляють, що за кожним повідомленням проводиться перевірка з метою повного та об'єктивного документування злочинів окупантів.

До того ж поліцейські повідомили, що під час проведення оперативно-розшукових заходів викрили 23 особи, яких підозрюють у причетності до непередбачених законом воєнізованих чи збройних формувань, та які співпрацюють з російськими окупаційними військами.



«В тому числі викрито 41-річного мешканця м. Хрустальний, який займається вербуванням до так званої «народної міліції лнр»; 37-річного громадянина України, що вступив на службу до «мвд лнр» та 30-річного мешканця Лутугинського району, який вступив до збройних формувань країни-агресора», - заявили в Нацполіції.



Поліцейськими зафіксовано 5 фактів руйнування та знищення житла мешканців Луганщини. Відомості внесено до ЄРДР із правовою кваліфікацією за ст. 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також поліцейськими задокументовано факт захоплення адмінбудівлі у Біловодську та незаконне заволодіння транспортом навчального закладу у Сєвєродонецьку.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області заявили, що за добу правоохоронцями було зафіксовано 17 обстрілів території регіону.