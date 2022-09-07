На Львівщині розгорнуть додаткові 50 тисяч місць для переселенців

На Львівщині готуються до можливого збільшення кількості переселенців у зимовий період. Тож в області розгортають додаткові 50 тисяч місць. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає «Суспільне».



За його словами, зараз в області мешкає офіційно зареєстрованих 250 тисяч переселенців, реальна кількість – близько 450 тисяч. Взимку ж на Львівщину можуть переїхати ще до 100 тисяч людей із інших областей.



«Ремонтуємо гуртожитки закладів профтехосвіти, які досі не використовували, облаштовуємо додаткові місця у геріатричних пансіонатах, психоневрологічних диспансерах та інших закладах, придатних для тривалого проживання», – каже він.



Як розповіла під час онлайн-зустрічі з Максимом Козицьким керівник Підкарпатського воєводства Ева Леніарт, Польща сприятиме Львівщині з гуманітарною допомогою.