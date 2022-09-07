Окупанти демонтували комплекс лазерного підсвічування у Маріуполі — Андрющенко

Окупанти у захопленому військами РФ Маріуполі демонтували комплекс лазерного підсвічування на Площі Свободи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що загарбники продовжують мародерство під виглядом «ремонту».



«На сьогодні росіяни демонтували весь комплекс лазерної підсвітки Площі Свободи. Разом з обладнанням керування. Знов «на ремонт», - написав Андрющенко та нагадав, що цей комплекс лазерного освітлення ще до війни отримав кілька міжнародних премій.



Також він розповів, що раніше окупантами «на ремонт» було відправлено льодову ковзанку Маріуполя, фонтан у Театральному сквері та маріупольський унікальний інклюзивний дитячий майданчик.

Раніше очевидці повідомили, що в окупованому російськими військами Маріуполі 7 вересня пролунав сильний вибух у районі місцевого аеропорту.



