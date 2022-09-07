Окупанти незаконно утримують близько 40 осіб у Харківській області – Генштаб

Війська РФ продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Йдеться про репресії та викрадення місцевих жителів, а також насильницьке виселення людей з їхніх будинків.



«У Куп'янську Харківської області загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у відділенні поліції. З приватного сектору населеного пункту Козацьке на Херсонщині примусово виселяють місцевих жителів», – сказано у повідомленні.



Також із повідомлення стало відомо про випадки розміщення російського озброєння та військової техніки у дворах навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що російські військові розміщують особовий склад та техніку в будинках шкіл на тимчасово окупованій території, використовуючи дітей як прикриття.