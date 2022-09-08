Дніпропетровська ОВА показала наслідки нічного обстрілу Нікопольського району

Російські війська чотири рази за ніч обстріляли «Градами» та важкою артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, додавши, що, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Валентин Резніченко уточнив, що Марганецьку громаду окупанти обстріляли тричі. Під удар військ РФ потрапило місцеве підприємство.

У Нікополі обстрілами було пошкоджено 11 приватних будинків та господарські будівлі біля них, кілька панелей сонячної електростанції, місцеву гімназію. Також, за інформацією Резніченка, було обірвано лінію електропередач.

Раніше Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули семеро мирних жителів.