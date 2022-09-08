Окупанти обстріляли Донецьку область касетними боєприпасами

Російські війська обстріляли територію Донецької області забороненими касетними боєприпасами, завдали 18 ударів по регіону минулої доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Армія РФ атакувала вісім населених пунктів Донеччини за добу – міста Авдіївку, Бахмут, Курахове, Мар'їнку, села Водяне, Галицинівку, Карлівку, Ласточкине. Чотири рази накривали вогнем Бахмут, вдруге постраждала будівля ДСНС, поранено двох рятувальників. У місті також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, ринок, центр дозвілля та культури, техніку ДП «Артемсіль», гаражі. Тричі окупанти обстріляли Галицинівку реактивною артилерією з касетними боєприпасами. Зруйновали в селі п'ять приватних будинків, вбили та поранили мирних жителів.

Усього за добу окупанти зруйнували та пошкодили 20 цивільних об'єктів, з них 8 – житлові будинки. Пошкоджено також будівлі Курахівської ТЕС.



Окупанти обстрілювали Донеччину ракетами ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та «Ураган», артилерією.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 245 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 14 600 осіб, у тому числі 2414 – дітей, 669 – людей з інвалідністю.

Раніше Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули семеро мирних жителів.