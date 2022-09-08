Bloomberg: США поставили в Україну високоточні артснаряди Excalibur

США передали Україні найточніші артилерійські снаряди Excalibur. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на бюджетні документи, що опинилися в його розпорядженні.



Ці снаряди наводяться за допомогою GPS, і розкид потраплянь при стрільбі становить 2 м. Дальність стрільби - до 40,5 км. Снаряди застосовуються під час ведення вогню зі 155-мм гаубиць.



Згідно з документами, Пентагон витратить 92 млн доларів із схвалених Конгресом коштів на придбання снарядів Excalibur замість тих, які США відправили Києву.



Bloomberg пояснює, що ці снаряди фігурують у підписаному у травні президентом США Джо Байденом законі про фінансування допомоги для України на суму понад 40 млрд доларів. На частку Пентагону припадає щонайменше 20 млрд доларів, зокрема, 6 млрд доларів на допомогу Україні та 9 млрд доларів на поповнення витрачених американських військових арсеналів.



Агентство зазначає, що окрім снарядів Excalibur, у бюджетних документах містяться згадки про постачання Україні 155-мм снарядів, боєприпасів до переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin та переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, реактивні системи залпового вогню HIMARS та керовані реактивні 2 мм. Також у списках є автоматичні станкові гранатомети зі стрічковим живленням Mk 19, снайперські гвинтівки, оптичні прилади для спостереження та запчастини до Stinger.