У гуртожитках Харківської області розміщуватимуть тих, хто потребує тимчасового житла

Ті, хто потребує тимчасового житла, розміщуватимуться в гуртожитках Харківської області. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



У міністерстві зазначили, що Харківській області під час бойових дій зруйновано значну частину будинків.



«Через пошкодження та відсутність комунікацій багато будинків стали непридатними для проживання. Лише у місті Харкові житло втратили понад 150 тисяч мешканців. Однак, незважаючи на такі умови, далеко не всі громадяни готові виїхати з території області та тимчасово переселитися у безпечніші регіони, які надають притулок тимчасово переміщеним особам», - йдеться у повідомленні.



У зв'язку із цим з ініціативи Мінреінтеграції уряд ухвалив рішення розмістити таких громадян у гуртожитках навчальних закладів Харківської області. Наголошується, що йдеться про ті з них, де навчальний процес організований дистанційно та гуртожитки не використовуються студентами.