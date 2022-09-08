Енергетики провели ремонти у дев'яти населених пунктах Донецької області

08 вересня 2022, 12:39

Енергетики провели ремонти у дев'яти населених пунктах Донецької області

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 4222 сімей у Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах.

«Найбільшу кількість сімей внаслідок вчорашніх ремонтів вдалося під'єднати у Слов'янській та Мар'їнській громадах: 2,4 тисячі сімей та понад одну тисячу сімей відповідно. Ще 702 родини у Волноваській громаді також знову зі світлом. Крім того, енергетикам вдалося відремонтувати деякі пошкодження мереж у Торецькій та Великоновосілківській громадах», — повідомили у ДТЕК.

Там додали, що через постійні обстріли без світла залишаються 88 населених пунктів. Найскладніші напрямки — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.

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