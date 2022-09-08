Основні зусилля війська РФ кинули на захоплення Бахмута — Гайдай

Основні зусилля російська армія зосереджує на захопленні Бахмута Донецької області. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, армія РФ кидає свої резерви до району Бахмута.



Також він розповів, що окупанти на захоплених територіях Донбасу здійснюють спроби продовжити мобілізацію, до російських військ забирають, за його словами, чоловіків незалежно від їхнього віку, стану здоров'я та наявності військової підготовки. Мобілізованих на захоплених територіях сходу України російська армія, як зазначає Гайдай, використовує як «гарматне м'ясо».



До того ж, Гайдай нагадав, що 11 вересня РФ збиралася провести «псевдореферендум» на Луганщині, але на окупованій частині області останнім часом багато вибухів, тому військам Росії доводиться постійно змінювати терміни його проведення. Глава Луганської ОВА спрогнозував, що незабаром окупанти озвучать нову дату проведення «псевдореферендуму» в Луганській області, каже, що це може бути листопад або січень.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму Харківської області. Українським військовим, зокрема, вдалося пройти мінімум на 20 км і відсунути російські війська з 400 квадратних кілометрів у Харківській області.