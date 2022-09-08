Зруйнована обстрілом лікарня у Краматорську продовжить роботу

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: ОВА

Краматорська психіатрична лікарня продовжить надавати допомогу людям. Попри те, що російські сили зруйнували будівлю. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Варіанти розміщення та функціонування установи обговорили з медиками та керівництвом міста. Під час війни дуже важливо зберегти саму можливість надавати таку спеціалізовану допомогу. І, попри спроби росіян, ми це зробимо», — зазначив Кириленко.

Він нагадав, що російські окупаційні війська зруйнували будівлю Краматорської психіатричної лікарні вчора, ударивши по ній ракетою С300.