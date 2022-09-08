Прокурори розпочали розслідування за фактами обстрілу Торецька та Бахмута 8 вересня

08 вересня 2022, 16:36

Прокурори розпочали розслідування за фактами обстрілу Торецька та Бахмута 8 вересня

Правоохоронці розпочали провадження щодо факту обстрілу Бахмута та Торецька 8 вересня. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 8 вересня 2022 року окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл з реактивної системи залпового вогню «Ураган» та мінометів центральної частини м. Бахмута Донецької області. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий мешканець загинув, ще четверо отримали поранення», – зазначили прокурори.

Крім цього, як пишуть в ОГПУ, армія Росії з артилерії обстріляла смт Нью-Йорк Торецька, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що за добу зафіксували 18 ударів російських окупантів по регіону.

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