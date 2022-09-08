Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

08 вересня 2022, 20:50

Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Королева Великобританії Єлизавета II померла у віці 96 років у шотландському замку Балморал 8 вересня.

«Королева мирно померла сьогодні вдень у замку Балморал», - повідомляється на сайті Букінгемського палацу.

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