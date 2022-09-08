Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- У Бахмуті горять житлові будинки та ПК, в Авдіївці артобстріл центру міста. Наслідки російських ударів у містах Донецької області.
- Понад 20 населених пунктів у Харківській області деокуповано. ЗСУ вдало використали передислокацію російських сил.
- 675 мільйонів доларів виділяє США Україні. Що увійде до нового пакету допомоги від західних партнерів.
- Обстріл Донецька. Є поранені серед мирних мешканців.
- Угруповання «ЛНР» озвучило кількість загиблих з початку великої війни.
- Водна криза. Кар'єр в окупованій Горлівці спустошений для побутових потреб.
- ООН може відвідати колонію в Оленівці, де загинули 53 українські військовополонені.
- Вибухи у Маріуполі. На території комбінату Ілліча підірвалися 4 співробітники.