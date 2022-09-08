Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У Бахмуті горять житлові будинки та ПК, в Авдіївці артобстріл центру міста. Наслідки російських ударів у містах Донецької області.

Понад 20 населених пунктів у Харківській області деокуповано. ЗСУ вдало використали передислокацію російських сил.

675 мільйонів доларів виділяє США Україні. Що увійде до нового пакету допомоги від західних партнерів.

Обстріл Донецька. Є поранені серед мирних мешканців.

Угруповання «ЛНР» озвучило кількість загиблих з початку великої війни.

Водна криза. Кар'єр в окупованій Горлівці спустошений для побутових потреб.

ООН може відвідати колонію в Оленівці, де загинули 53 українські військовополонені.

Вибухи у Маріуполі. На території комбінату Ілліча підірвалися 4 співробітники.