ЗСУ відвойовують Харківську область — головне за день ►

08 вересня 2022, 23:33

ЗСУ відвойовують Харківську область — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • У Бахмуті горять житлові будинки та ПК, в Авдіївці артобстріл центру міста. Наслідки російських ударів у містах Донецької області.
  • Понад 20 населених пунктів у Харківській області деокуповано. ЗСУ вдало використали передислокацію російських сил.
  • 675 мільйонів доларів виділяє США Україні. Що увійде до нового пакету допомоги від західних партнерів.
  • Обстріл Донецька. Є поранені серед мирних мешканців.
  • Угруповання «ЛНР» озвучило кількість загиблих з початку великої війни.
  • Водна криза. Кар'єр в окупованій Горлівці спустошений для побутових потреб.
  • ООН може відвідати колонію в Оленівці, де загинули 53 українські військовополонені.
  • Вибухи у Маріуполі. На території комбінату Ілліча підірвалися 4 співробітники.

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НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
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