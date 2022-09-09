«ЛНР»: У полі на міні підірвався трактор, загинули двоє людей

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території на протитанковій міні підірвався трактор. Загинули двоє людей. Про це повідомив «мер» Первомайська Сергій Колягін.



«Сьогодні співробітники МНС ЛНР провели роботи з обстеження та розмінування ділянки місцевості, де знаходилися тіла двох мешканців селища Світличне, які підірвалися вчора на протитанковій міні, проїжджаючи на тракторі полем», — заявив «мер».



За його словами, тіла загиблих направлені на експертизу до Кадіївки (до декомунізації — Стаханов).