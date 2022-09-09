Аварійники відновили світло трьом тисячам сімей на Донеччині

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 3183 сімей у Волноваському, Краматорському та Покровському районах.



«Зокрема, для понад 2,4 тисячі сімей у Мар'їнській громаді енергетикам вдалося відновити електропостачання менш ніж за добу. Знову отримують світло ще понад 400 сімей у Костянтинівській та понад 200 — у Великоновосілківській громаді. Фахівцям енергокомпанії, з дозволу військових, також вдалося виконати ремонти в Торецькій громаді», — деталізували в компанії.



Там додали, що найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський, Слов'янський. Поки що без електропостачання — 87 населених пунктів області.