Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини, почалися пожежі

Російські окупаційні війська атакували три райони Дніпропетровської області — Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«На Дніпровський направили дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там спалахнули виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум'я вже приборкали. Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді била ворожа важка артилерія», — поінформував Резніченко.



По Синельниківському району, за його словами, на ранок вдарили кілька російських ракет. Постраждало місцеве фермерське господарство. Інформація про наслідки уточнюється.



Люди не постраждали в жодному з районів.

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