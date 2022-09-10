У Генштабі повідомили, скільки Росія втратила техніки в небі за три дні

10 вересня 2022, 16:35

У Генштабі повідомили, скільки Росія втратила техніки в небі за три дні

Загалом за три дні українські військові знищили повітряні цілі противника на 157,5 мільйона доларів. Про це повідомляє Генеральний штаб України.

«Йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та вертольоти, знищені підрозділами Зенітних ракетних військ Повітряних сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5-7 вересня», — зазначили в Генштабі.

У відомстві зазначили, що одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні Росії — це крилаті ракети Х-101. Шість таких ракет окупанти випустили по Україні 5 вересня. За розрахунками Генштабу, приблизна вартість Х-101 — 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 мільйонів доларів.

Крім того, знищено:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 — 600 тисяч (300 тисяч доларів за одиницю);
  • два ударні вертольоти Ка-52 на 32,4 мільйона доларів (16,2 мільйона доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 мільйона доларів за одиницю);
  • три штурмовики Су-25 на суму 33 мільйони доларів (11 мільйонів доларів за одиницю);
  • десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10» — мільйон доларів (100 тисяч доларів за одиницю).

«Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу», — резюмували в Генштабі.

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