У Генштабі повідомили, скільки Росія втратила техніки в небі за три дні

Загалом за три дні українські військові знищили повітряні цілі противника на 157,5 мільйона доларів. Про це повідомляє Генеральний штаб України.
«Йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та вертольоти, знищені підрозділами Зенітних ракетних військ Повітряних сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5-7 вересня», — зазначили в Генштабі.
У відомстві зазначили, що одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні Росії — це крилаті ракети Х-101. Шість таких ракет окупанти випустили по Україні 5 вересня. За розрахунками Генштабу, приблизна вартість Х-101 — 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 мільйонів доларів.
Крім того, знищено:
«Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу», — резюмували в Генштабі.
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