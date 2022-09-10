Тривають бої за Лиман — мер

На околицях Лимана Донецької області тривають бої. Про це повідомив мер міста Олександр Журавльов у коментарі «Суспільному».



«Російські військові ще чинять опір. Прапора поки що нашого немає. Потрібно трохи почекати», — зазначив він.



Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли під контроль Лиман у Донецькій області, а глава «ДНР» Денис Пушилін заявив, що ситуація в Лимані «залишається досить важкою, як і в низці інших населених пунктів на півночі республіки».