Тривають бої за Лиман — мер

10 вересня 2022, 20:29

Тривають бої за Лиман — мер

На околицях Лимана Донецької області тривають бої. Про це повідомив мер міста Олександр Журавльов у коментарі «Суспільному».

«Російські військові ще чинять опір. Прапора поки що нашого немає. Потрібно трохи почекати», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли під контроль Лиман у Донецькій області, а глава «ДНР» Денис Пушилін заявив, що ситуація в Лимані «залишається досить важкою, як і в низці інших населених пунктів на півночі республіки».

Читайте також:

ЗСУ переправили техніку, точаться бої за Лиман — соцмережі

Ще за темою

Місця
Лиман
Інше
Війна деокупація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:42
«ДНР» заявила про п'ятьох загиблих та 10 поранених мирних жителів
22:39
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
22:23
Окупанти в Мелітополі перенесли дату «референдуму» щодо приєднання до РФ
12:37
У Донецьку під потужний обстріл потрапив ринок біля вокзалу
11:15
«ДНР» повідомила про дев'ять загиблих та 26 поранених цивільних
22:02
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених у Донецьку за день
21:56
ЗСУ продовжують звільнення Харківщини — головне за день ►
21:13
ЗСУ почали наступ на Лиман — джерела
20:44
У Донецьку обстріляно територію лікарні та набережну Кальміуса
17:19
У Донецьку обстріляно автобусну зупинку поряд із парком: є загиблі та поранені
16:41
Окупанти «евакуюють» жителів Куп'янська та Ізюму — російські ЗМІ
16:13
В окупованому Донецьку обстріляно Парк кованих фігур
15:32
Обстріл Донецька: Загинуло троє людей
13:02
«ДНР»: До восьми зросла кількість поранених у Горлівці
12:17
Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя у бік Бердянська — Андрющенко
Всі новини
22:42
«ДНР» заявила про п'ятьох загиблих та 10 поранених мирних жителів
22:39
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
22:23
Окупанти в Мелітополі перенесли дату «референдуму» щодо приєднання до РФ
21:45
Зеленський: ЗСУ звільнили з початку вересня близько 2 тисяч квадратних кілометрів території
20:58
ЗСУ продовжують звільняти населені пункти на Харківському та Південнобузькому напрямках — зведення
20:29
Тривають бої за Лиман — мер
19:52
ГБР затримало колаборанта-начальника окупаційної «поліції» Балаклії
18:49
ЗСУ за 4 дні звільнили територію, яку росармія захоплювала 120 діб — Арестович
17:58
Енергетики повернули світло у 9 населених пунктів Донеччини
17:31
Міноборони РФ назвало відступ своїх військ на Харківщині «перегрупуванням»
17:25
Російські війська, можливо, залишають Вовчанськ
16:48
ЗСУ наблизилися до Лисичанська — джерела
16:35
У Генштабі повідомили, скільки Росія втратила техніки в небі за три дні
15:57
Українська армія вдало просунулась на південному фронті
15:22
«Це просто пи***ць, вибачте»: Російські військові покидають Сватове
Всі новини
ВІДЕО
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
10 вересня, 22:39
Третину території України треба розмінувати. На це підуть роки
10 вересня, 10:38
ЗСУ звільнили Куп'янськ
10 вересня, 09:33

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти