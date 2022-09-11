Війська РФ вдарили ракетою по центру Дніпра

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Валентин Резніченко

Російські війська в ніч проти неділі вдарили ракетою по центру Дніпра. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.



Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що росіяни вдарили прямо по житловому кварталі. Поранений 72-річний чоловік, він госпіталізований у тяжкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Валентин Резніченко

Також Резніченсько повідомив, що Нікополь обстріляли тричі за ніч. «Туди прилетіли понад 35 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей — двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості», — зазначив він.



У Нікополі пошкоджено 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторію, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.



Війська РФ вдарили і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.