Покровськ зазнав ракетних ударів. Четверо людей загинули і шість поранено

Наслідки ракетного удару по Покровську. Фото: Руслан Требушкін

Увечері та вночі Покровськ на Донеччині зазнав п'яти ракетних обстрілів з боку російських військ, внаслідок чого четверо людей загинуло та шість поранено.



Про це повідомив мер міста Руслан Требушкін, пославшись на дані поліції.



Згідно з цією інформацією, Покровськ зазнав п'яти обстрілів ракетами типу «Іскандер М» у проміжок часу з 21:20 до 02:20.



«Пошкоджено понад 20 житлових будинків та залізничну інфраструктуру. Наразі відомо про 4 загиблих та 6 поранених громадян. Інші факти щодо постраждалих та руйнування встановлюються», — повідомив Требушкін.

Він додав, що внаслідок вибуху о 21:39 знеструмлено шість будинків у приватному секторі міста.



Крім того, роботу Карлівської фільтрувальної станції досі не відновлено. Водопостачання до Покровської громади не здійснюється від вечора п'ятниці.