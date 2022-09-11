Донецьк зранку зазнає обстрілів. Є жертви

11 вересня 2022, 11:56

Донецьк зранку зазнає обстрілів. Є жертви

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото із соцмереж Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото із соцмереж

Непідконтрольний Україні Донецьк зранку зазнає обстрілів. Наслідки прильотів публікують очевидці в соцмережах.

Голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін повідомив, що у зоні обстрілів опинилися Київський, Куйбишевський, Ленінський, Ворошиловський та Будьонівський райони міста.

У Київському районі повідомляється про потрапляння до багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено скління у низці будівель у Київському та Ворошилівському районах.

У Київському районі внаслідок обстрілу загинув чоловік 1959 року народження, заявив Кулемзін.

«Штаб тероборони ДНР» повідомив, що внаслідок обстрілу також поранено мирного мешканця у Будьоннівському районі.

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