Донецьк зранку зазнає обстрілів. Є жертви

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото із соцмереж

Непідконтрольний Україні Донецьк зранку зазнає обстрілів. Наслідки прильотів публікують очевидці в соцмережах.



Голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін повідомив, що у зоні обстрілів опинилися Київський, Куйбишевський, Ленінський, Ворошиловський та Будьонівський райони міста.



У Київському районі повідомляється про потрапляння до багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено скління у низці будівель у Київському та Ворошилівському районах.



У Київському районі внаслідок обстрілу загинув чоловік 1959 року народження, заявив Кулемзін.



«Штаб тероборони ДНР» повідомив, що внаслідок обстрілу також поранено мирного мешканця у Будьоннівському районі.