Домовлятися буде складніше: РФ квапить Україну з переговорами

Росія не відкидає можливість переговорів з керівництвом України, але при затягуванні процесу порозумітися буде складніше. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє «РИА Новости».



«Ті, хто відмовляються, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим важче буде домовлятися», - заявив Лавров в ефірі телеканалу «Росія 1».



При цьому він наголосив, що Москва «знає, як досягати своїх цілей».

Київ та Москва призупинили мирні переговори 17 травня.



На початку вересня президент Володимир Зеленський скасував низку указів про створення та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.



Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукатиме «розуміння з терористами», а повертатиме свої території.