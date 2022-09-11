Домовлятися буде складніше: РФ квапить Україну з переговорами

11 вересня 2022, 17:45

Домовлятися буде складніше: РФ квапить Україну з переговорами

Росія не відкидає можливість переговорів з керівництвом України, але при затягуванні процесу порозумітися буде складніше. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє «РИА Новости».

«Ті, хто відмовляються, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим важче буде домовлятися», - заявив Лавров в ефірі телеканалу «Росія 1».

При цьому він наголосив, що Москва «знає, як досягати своїх цілей».

Київ та Москва призупинили мирні переговори 17 травня.

На початку вересня президент Володимир Зеленський скасував низку указів про створення та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукатиме «розуміння з терористами», а повертатиме свої території.

Читайте також:

В ОП нагадали, що переговори з РФ можливі лише на умовах України

Ще за темою

Місця
Росія
Інше
Війна переговори

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:56
Донецьк зранку зазнає обстрілів. Є жертви
10:51
«ДНР» заявила про шість загиблих та 11 поранених від обстрілів за день
23:10
ЗСУ після Харківщини зайшли до Лимана і вже під Лисичанськом — головне за день ►
22:42
«ДНР» заявила про п'ятьох загиблих та 10 поранених мирних жителів
22:39
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
22:23
Окупанти в Мелітополі перенесли дату «референдуму» щодо приєднання до РФ
12:37
У Донецьку під потужний обстріл потрапив ринок біля вокзалу
11:15
«ДНР» повідомила про дев'ять загиблих та 26 поранених цивільних
22:02
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених у Донецьку за день
21:56
ЗСУ продовжують звільнення Харківщини — головне за день ►
21:13
ЗСУ почали наступ на Лиман — джерела
20:44
У Донецьку обстріляно територію лікарні та набережну Кальміуса
17:19
У Донецьку обстріляно автобусну зупинку поряд із парком: є загиблі та поранені
16:41
Окупанти «евакуюють» жителів Куп'янська та Ізюму — російські ЗМІ
16:13
В окупованому Донецьку обстріляно Парк кованих фігур
Всі новини
20:09
Українські військові показали площу звільненого Ізюму
19:43
Майже на кордоні з Росією: Гоптівка перейшла під контроль ЗСУ
19:21
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів — зведення Генштабу
18:18
На Запорізькій АЕС відновили резервну лінію електропередач
17:45
Домовлятися буде складніше: РФ квапить Україну з переговорами
17:28
ЗСУ звільнили Козачу Лопань на Харківщині
16:23
Російські війська одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці
15:42
Війська РФ залишають північ Харківської області
15:18
У Слов'янську обстрілом зруйновано під'їзд будинку
14:18
На Донеччині назвали кількість зруйнованих будинків за 200 днів війни
13:56
У Краматорську під ракетний обстріл потрапила промзона
13:01
Залужний: На Харківщині до виходу на держкордон залишається 50 кілометрів
11:56
Донецьк зранку зазнає обстрілів. Є жертви
10:51
«ДНР» заявила про шість загиблих та 11 поранених від обстрілів за день
10:14
РФ планує «мобілізацію» на захоплених територіях — ЗСУ
Всі новини
ВІДЕО
Покровськ зазнав ракетних ударів. Шість людей загинули
11 вересня, 09:22
ЗСУ після Харківщини зайшли до Лимана і вже під Лисичанськом — головне за день ►
10 вересня, 23:10
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
10 вересня, 22:39

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти