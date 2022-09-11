ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів — зведення Генштабу

Російські окупанти продовжують спроби встановити контроль над усією територією Донецької області, утримати тимчасово захоплені території та зірвати контрнаступ українських військ. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



У Генштабі наголосили, що зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. За поточну добу противник завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об'єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв.



Росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачевськ, Ястребівка та Майське Сумської області;

— в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачевськ, Ястребівка та Майське Сумської області; на Харківському напрямку — Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Російська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;

— Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Російська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів; на Слов'янському напрямку — Слов'янськ та Стелла;

— Слов'янськ та Стелла; на Краматорському напрямку — в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Даріївка, Спірне та Роздолівка;

— в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Даріївка, Спірне та Роздолівка; на Бахмутському напрямку — в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Отрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка, Розівка та Опитне;

— в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Отрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка, Розівка та Опитне; на Авдіївському напрямку обстрілу зазнали населені пункти Кам'янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка та Мар'їнка;

обстрілу зазнали населені пункти Кам'янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка та Мар'їнка; на Новопавлівському напрямку — окупанти обстріляли райони населених пунктів Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар та Микільське;

— окупанти обстріляли райони населених пунктів Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар та Микільське; на Запорізькому напрямку — у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівне;

— у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівне; на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

«Сили оборони в черговий раз відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне», — повідомили в Генштабі ЗСУ.