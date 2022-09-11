ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів — зведення Генштабу

11 вересня 2022, 19:21

ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів — зведення Генштабу

Російські окупанти продовжують спроби встановити контроль над усією територією Донецької області, утримати тимчасово захоплені території та зірвати контрнаступ українських військ. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

У Генштабі наголосили, що зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. За поточну добу противник завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об'єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв.

Росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачевськ, Ястребівка та Майське Сумської області;
  • на Харківському напрямку — Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Російська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;
  • на Слов'янському напрямку — Слов'янськ та Стелла;
  • на Краматорському напрямку — в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Даріївка, Спірне та Роздолівка;
  • на Бахмутському напрямку — в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Отрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка, Розівка та Опитне;
  • на Авдіївському напрямку обстрілу зазнали населені пункти Кам'янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка та Мар'їнка;
  • на Новопавлівському напрямку — окупанти обстріляли райони населених пунктів Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар та Микільське;
  • на Запорізькому напрямку — у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівне;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

«Сили оборони в черговий раз відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

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