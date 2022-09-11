Донецьк та Макіївка під обстрілами: «ДНР» заявила про жертви серед мирних жителів

Сьогодні в результаті обстрілів на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території загинули четверо і поранено двох мирних жителів. Про це повідомив «штаб тероборони ДНР».



Як повідомляється, під обстріл сьогодні потрапили Київський, Куйбишевський, Петрівський та Кіровський райони Донецька, Червоногвардійський та Совєтський райони Макіївки, а також село Луганське.



11 вересня непідконтрольний Україні Донецьк зранку зазнавав обстрілів. Голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін повідомив, що у зоні обстрілів опинилися Київський, Куйбишевський, Ленінський, Ворошиловський та Будьонівський райони міста.