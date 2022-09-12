«ДНР» заявила про чотирьох загиблих від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольній угрупованні «ДНР» території загинули четверо мирних мешканців в наслідок бойових дій. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Смерті зафіксовано у Київському районі Донецька, Макіївці та Луганському.



Поранення отримали троє цивільних осіб у Петрівському районі Донецька, Макіївці та Микільському.



Також повідомляється про пошкодження 7 домобудівель у Кіровському та Петрівському районах Донецька, Макіївці та Горлівці, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.

Минулої доби на підконтрольній Україні частині Донецької області загинули троє мирних жителів. Ще 8 людей було поранено.