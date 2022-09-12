Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на встановленні контролю над Донецькою областю, завдають авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах по всій території України.



Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

«Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ за окремими напрямками. Ворог продовжує вогневу поразку наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого становища», — сказано у ранковому зведенні.



Там зазначили, що війська РФ завдали 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



На інших напрямках, за даними Генштабу, російські сили здійснили обстріл військової та цивільної інфраструктури з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку біля Кондратівки Сумської області;

на Харківському напрямку – населених пунктів Костянтинівка, Уди;

на Слов'янському напрямі противник обстрілів не вів;

на Краматорському напрямку – у районах н.п. Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам'яне та Спірне;

на Бахмутському напрямку - у районах н.п. Веселе, Яківка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;

на Авдіївському напрямку обстрілу зазнали Карлівка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку - вогнева активність у районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Ненудного та Микільського;

на Запорізькому напрямку – біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного.

На Южнобузькому напрямі обстрілу зазнали райони н.п. Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодативка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

Водночас, Сили оборони України відбили атаки неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевої бої продовжуються.