Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Вночі 12 вересня окупанти з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що Нікопольський район за ніч було обстріляно тричі, постраждали три громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. За інформацією Резніченка, обійшлося без загиблих та поранених, але було пошкоджено приватні будинки, ліцей та електромережі.

У Криворізькому районі окупанти вдарили по Зеленодольській громаді, пошкоджено будинки та газопровід. Люди, як зазначив Резніченко, не постраждали.



Також у Дніпропетровській ОВА заявили, що після обстрілів території області російською армією 11 вересня, у регіоні відновлено подання електрики у всіх містах та громадах.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що в ніч на понеділок 12 вересня російські окупанти вдарили по Запоріжжю.