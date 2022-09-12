На Харківщині ЗСУ вийшли на кордон з Росією — Харківська ОВА

12 вересня 2022, 12:01

На Харківщині ЗСУ вийшли на кордон з Росією — Харківська ОВА

На окремих ділянках фронту у Харківській області ЗСУ вийшли на адміністративний кордон України з РФ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Він зазначив, що вчора, 11 вересня, окупанти відійшли із населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.

Також Синегубов розповів, що вночі окупанти завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок, 1 особа загинула, 2 поранені.

Близько 20.00 11 вересня, за інформацією Харківської ОВА, російська армія завдала ракетного удару по Холодногірському району, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури, двоє працівників загинули, а рятувальники майже всю ніч боролися з масштабною пожежею.

«Також вчора від ракетних обстрілів росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. 2 людей отримали поранення», - написав Синегубов.

Олег Синегубов нагадав, що внаслідок російських ракетних ударів у Харкові та на великій частині Харківської області зникло електропостачання, через що зупинилися насоси, що подають людям у будинки воду. Він зазначив, що в області електро- та водопостачання відновлено на 80%, роботи продовжуються.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що в ніч на понеділок 12 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Ще за темою

Місця
Харківська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:17
У підконтрольних «ДНР» містах — дефіцит палива на заправках
12:18
У Росії заявили, що інсценували вбивство колаборантів із Нової Каховки
09:37
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих від обстрілів за добу
09:06
«ЛНР» позбавила свободи українця на сім років за звинуваченням у підриві мосту
08:47
Російські військові з сім'ями залишили Сватове — Гайдай
23:42
Удари по Донецькій області: жертви та руйнування — головне за день ►
22:49
Донецьк та Макіївка під обстрілами: «ДНР» заявила про жертви серед мирних жителів
22:06
Контрнаступ українських військ: що далі ►
11:56
Донецьк зранку зазнає обстрілів. Є жертви
10:51
«ДНР» заявила про шість загиблих та 11 поранених від обстрілів за день
23:10
ЗСУ після Харківщини зайшли до Лимана і вже під Лисичанськом — головне за день ►
22:42
«ДНР» заявила про п'ятьох загиблих та 10 поранених мирних жителів
22:39
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
22:23
Окупанти в Мелітополі перенесли дату «референдуму» щодо приєднання до РФ
12:37
У Донецьку під потужний обстріл потрапив ринок біля вокзалу
Всі новини
13:36
Російські війська обстріляли Харків, одна людина загинула — Синєгубов
13:17
У підконтрольних «ДНР» містах — дефіцит палива на заправках
13:10
ЗСУ заявили про звільнення від окупантів Богородичного. Над селом піднято прапор України
12:58
Окупанти обстріляли приватні будинки мешканців Слов'янська та цегельний завод
12:18
У Росії заявили, що інсценували вбивство колаборантів із Нової Каховки
12:01
На Харківщині ЗСУ вийшли на кордон з Росією — Харківська ОВА
11:45
Кабмін зняв обмеження на перетин кордону осіб з інвалідністю та супроводжуючих
11:17
Кириленко: 75% жителів Донеччини виїхали
11:05
Окупанти за добу обстріляли 14 населених пунктів Донецької області
10:59
У південній частині окупованого військами РФ Мелітополя чути вибухи — Федоров
10:10
Окупанти завдали ударів по Запоріжжю, уражено технічні будівлі
10:04
Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області
09:57
Сили РФ зосереджують зусилля на встановленні контролю за Донецькою областю — Генштаб ЗСУ
09:51
Електропостачання у Харківській області відновлено на 80%
09:37
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих від обстрілів за добу
Всі новини
ВІДЕО
Удари по Донецькій області: жертви та руйнування — головне за день ►
11 вересня, 23:42
Контрнаступ українських військ: що далі ►
11 вересня, 22:06
Помста за успіхи ЗСУ? Росіяни збільшили обстріли прифронтової Миколаївки
11 вересня, 20:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти