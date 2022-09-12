На Харківщині ЗСУ вийшли на кордон з Росією — Харківська ОВА

На окремих ділянках фронту у Харківській області ЗСУ вийшли на адміністративний кордон України з РФ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.



Він зазначив, що вчора, 11 вересня, окупанти відійшли із населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.

Також Синегубов розповів, що вночі окупанти завдали ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок, 1 особа загинула, 2 поранені.

Близько 20.00 11 вересня, за інформацією Харківської ОВА, російська армія завдала ракетного удару по Холодногірському району, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури, двоє працівників загинули, а рятувальники майже всю ніч боролися з масштабною пожежею.

«Також вчора від ракетних обстрілів росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. 2 людей отримали поранення», - написав Синегубов.

Олег Синегубов нагадав, що внаслідок російських ракетних ударів у Харкові та на великій частині Харківської області зникло електропостачання, через що зупинилися насоси, що подають людям у будинки воду. Він зазначив, що в області електро- та водопостачання відновлено на 80%, роботи продовжуються.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що в ніч на понеділок 12 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.