В ході обстрілу Харкова загинула одна людина, ще шестеро поранено

12 вересня 2022, 16:48

В ході обстрілу Харкова загинула одна людина, ще шестеро поранено

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова шестеро людей отримали поранення, загинув 37-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

Він уточнив, що постраждалі дівчина 18 років і 33-річна жінка отримали легкі пошкодження і не потребували госпіталізації.

«Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах», - додав Синегубов.

12 вересня окупанти масово обстріляли Харків. Під удар потрапили Київський та Основ'янський райони Харкова. Через обстріл російських окупантів зупинилося метро.

Харків знову залишився без електроенергії та води. Комунальники вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.

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