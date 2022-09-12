Українські військові увійшли до Святогірська.

12 вересня 2022, 21:30

Українські військові увійшли до Святогірська.

Святогірськ Донецької області знаходиться під контролем Збройних сил України. Про це повідомив боєць Національної гвардії Віталій Марків.

«Підрозділ НГУ, ЗСУ та територіальної оборони увійшли до міста Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупантів. Перемога буде обов'язково за нами», - сказав він у відеозверненні ув Telegram.

Відео він записав на фоні будівлі приймальні міської ради.

Водночас, російські воєнкори, посилаючись на окупаційні війська, стверджують, що Святогірськ перебуває ще під контролем росіян, а іншу інформацію нібито поширюють українські диверсійні групи.

 

Сьогодні раніше стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Богородичне , яке розташоване на протилежному березі річки.

7 червня Міноборони РФ заявило , що лівий берег Святогірська перейшов під російський контроль. Місто розділене річкою Сіверський Донець. На лівому березі знаходиться адміністративна та житлова частина Святогірська, а на правому, вищому — Святогірська лавра. Міст між берегами було зруйновано на початку червня. Весь цей час ЗСУ утримували висоти в районі лаври.

Після захоплення Святогірська мер міста Володимир Бандура перейшов на бік Росії . В Україні йому оголошено підозру у держзраді.

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