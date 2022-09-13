На Донбасі авіацією ЗСУ знищено дві позиції ЗРК окупантів — Гайдай

13 вересня 2022, 08:39

На Донбасі авіацією ЗСУ знищено дві позиції ЗРК окупантів — Гайдай

Протягом доби авіація ЗСУ обстріляла сім опорних пунктів та місць скупчення живої сили та техніки окупантів, знищено дві позиції зенітних ракетних комплексів російських військ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він розказав, що армія РФ обстрілювала військову та цивільну інфраструктуру сходу України з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

За словами Сергія Гайдая, через контрнаступ ЗСУ в Харківській області російські добровольці відмовляються воювати на території України, пораненим окупантам призупинили виплати, а військове командування Росії призупинило відправку нових, вже сформованих підрозділів на війну. Глава Луганської ОВА пише, що на ситуацію впливає ще й інформація про дійсну кількість загиблих окупантів, загальне ставлення російського військового командування до власних поранених, яким припиняють виплату грошей, поки ті на лікуванні.

Він нагадав, що через контрнаступ ЗСУ, у напрямку Луганська та кордону з Росією утворилися величезні черги з автомобілів. За даними Гайдая, не менші черги й на АЗС області – там, де бензин та дизпаливо ще не закінчились.

«Значні проблеми в окупантів й з виконанням обіцянок. Населення по декілька місяців чекає на виплату пенсій, не розпочалися й інші виплати. Так, на території так званої «лнр» прийнято лише 2 400 заяв на отримання компенсації за втрачене внаслідок бойових дій житло та за втрачене майно першої необхідності. У Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Гірській громаді росіяни зруйнували більшість житла. Значні пошкодженняв Лисичанську та Кремінній, але усього 2 400 заяв. Іншим знайшли привід відмовити», – написав Гайдай.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що минулої доби загинули 5 мирних жителів області в результаті обстрілів з боку російських сил.

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