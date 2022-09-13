Відступаючи армія РФ залишила сотні одиниць техніки та тонни боєприпасів — Die Welt

Відступаючи на кількох напрямках, російські війська залишили сотні одиниць техніки і тонни боєприпасів, також українським військовим вдалося взяти в полон високопоставлених офіцерів. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.



«У Міноборони РФ заявили про «тактичний відхід» із наміром посилити війська на Донбасі. Однак про організований відступ не може бути й мови. Оскільки лінії оборони росіян упали, солдати просто розбіглися. Українські військові повідомляють, що їм вдалося взяти безліч міст без пострілу», - пишуть журналісти Die Welt, зазначаючи, що під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області тисячі російських солдатів потрапили в полон, зокрема офіцери.



Російські війська, за даними Die Welt, у раніше ними окупованих містах сотні танків та вантажівок, тонни боєприпасів.



Також повідомляється, що російські війська не були готові до масштабного контрнаступу ЗСУ в Харківській області і зараз відчувають гостру нестачу особового складу, а також є в армії РФ проблеми з військовою технікою. За оцінкою Die Welt, все це впливає на моральний дух і бойову готовність солдатів РФ, які «зіштовхуються з високо вмотивованою українською армією, озброєною якіснішою зброєю, яка вміє працювати в тандемі».

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили , що велика кількість російських добровольців відмовляються від служби в бойових умовах у зв'язку зі ситуацією, що склалася в Україні, а відправка нових підрозділів в Україну призупинена.