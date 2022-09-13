«ДНР» заявила про загиблого та п'ятьох поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території внаслідок бойових дій загинув один мирний житель, ще п'ятеро людей поранено.



Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Там уточнили, що загинула людина у Київському районі Донецька.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ять цивільних осіб у Куйбишевському, Кіровському та Петрівському районах Донецька, Докучаєвську та Горлівці.



Там також заявили, що було пошкоджено 14 домобудівель у Київському та Петрівському районах Донецька, Докучаєвську, Горлівці та Ясному, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.

Минулої доби загинули 5 мирних жителів Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських сил, повідомила обласна військова адміністрація. Ще 10 людей отримали поранення.