Викрито трьох краматорчан, які надсилали окупантам дані про ЗСУ

Правоохоронцями було викрито трьох краматорчан, які ділилися з російськими окупантами даними про Збройні Сили України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.



Всім трьом повідомили про підозру в несанкціонованому розповсюдженні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах військового стану (ч. 2, ч. 3 ст. 114-2 КК України).

«За даними слідства, у серпні 2022 року мешканець м. Краматорська з власного мобільного телефону через месенджер відправляв колишньому члену розвідувального підрозділу так званої «ДНР» голосові повідомлення з інформацією про місця розташування особового складу, військової техніки Збройних Сил України та будівництва фортифікаційних споруд на території міста», – повідомили прокурори.

Повідомляється, що другий підозрюваний у вересні, використовуючи аккаунт у месенджері, надсилав дані про місця дислокації українських військових та підрозділів ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях. А третя підозрювана у вересні 2022 року надсилала через месенджер текстові повідомлення з даними про місця розміщення українських військових.

Зараз одному з чоловіків обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Також вирішується питання про арешт двох інших підозрюваних мешканців Краматорська.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області заявили що минулої доби зафіксували 21 обстріл російською армією території регіону.