ЗМІ: США та союзники обговорюють можливість передачі Україні літаків та ППО

Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють можливу передачу Україні систем ПВО. Про це пише Financial Times з посиланням на високопосадовця в Міноборони США.



За словами джерела, Вашингтон та його союзники обговорюють довгострокові потреби України, такі як протиповітряна оборона і чи доцільно було б надати Києву винищувачі у середньостроковій та довгостроковій перспективі.



Нещодавно заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив , що США поки не завершили обговорення про постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.