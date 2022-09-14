На Харківщині затримали російського військового

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця Російської Федерації, який переховувався на звільненій території Харківської області. Про це повідомляє прес-служба ДБР.



«Державне бюро розслідувань у рамках стабілізаційних заходів продовжує роботу на деокупованих територіях Харківської області. Співробітники ГБР перевіряють інформацію про зрадників та колаборантів, які співпрацювали із загарбниками», - йдеться у повідомленні.



Затриманий – мешканець Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп'янського району.



«Його "забули" забрати із собою російські загарбники, коли бігли під час настання Збройних сил України. Він зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожний день служби. Затриманий підписав контракт із російською армією 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні сили України», - зазначили у ГБР.

Станом на 13 вересня у Харківській області у ході контрнаступу Збройних сил України звільнено від російських загарбників понад 300 населених пунктів.