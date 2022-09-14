Чому деякі люди повертаються у Слов'янськ, пояснив мер

Зі Слов'янська виїхали близько 80 тисяч жителів. Про це повідомив голова воєнної адміністрації міста Вадим Лях.



За його словами, евакуація з міста від початку проходила досить активно. Нині у Слов'янську залишається близько 20 тисяч людей.



«Можна сказати, що той, хто хотів, уже виїхав. Нині теж люди їдуть, близько 50 осіб на день. Бачимо, зараз багато людей і повертаються, приїжджають назад. Пов'язано це насамперед з тим, що люди хочуть взяти теплі речі. Особливо ті, що в першу хвилю поїхали, давно перебувають на виїзді. Підготувати своє помешкання до зими, злити воду. Цей процес ми зараз спостерігаємо», — поінформував Лях.

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