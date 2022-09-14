Російські війська не залишають спроби прорватися в районі Бахмута та Авдіївки

Окупаційні війська не припиняють активно діяти на Бахмутському напрямку Донецької області. Про це розповідає голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що навіть після деокупації кількох населених пунктів на Донеччині російські війська безуспішно намагаються прорватися в районі Бахмута та Авдіївки.



Кириленко зазначив, що 13 вересня він брав участь у нараді «щодо подальших стабілізаційних дій щодо деоккуапції» територій області. При цьому він зазначив, що не може поки що розповісти про деталі наради.

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