Ще одне селище під Херсоном звільнене від окупантів – Самойленко

У вівторок, 13 вересня, українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ селище Кисельівка. Про це повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.



«Вчора було деокуповано населений пункт Киселівка, розташований у безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який на сьогоднішній день поділяє українську армію місто Херсон, це добре відома Чорнобаївка», – повідомив Самойленко в ефірі всеукраїнського марафону.



За його словами, звільнена Киселівка знаходиться за 25 км від Херсона.

Раніше повідомлялося, що українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області.