15 житлових будинків за добу зруйнували окупанти на Донеччині

За добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, правоохоронці зафіксували 25 обстрілів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Російська армія обстрілювала міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Мирноград, Красногорівка, Часів Яр, смт Північне, села Карлівка, Тоненьке, Курдюмівка, Сокіл, Новобахмутівка.



Поліцейські повідомили, що ракетні та артилерійські удари російської армії спричинили масові руйнування та жертви серед мирного населення. Знищено та пошкоджено 30 цивільних об'єктів – 15 житлових будинків, приміщення ТЕС, лінія електропередач.



Російські війська атакували регіон авіацією, ракетами, РСЗВ "Град", "Смерч", артилерією.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 309 осіб, з початку обов'язкової евакуації – близько 16 700 осіб, зокрема 2764 – діти, 754 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині області через обстріл з боку російської армії загинули двоє мирних жителів.