Сили оборони відбили атаки окупантів на Бахмутському напрямку

Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки російської армії, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Відрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Зазначається, що від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривий Ріг, Харків, Краматорськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Соледар, Бахмут та інші.
Під обстріл противника з танків, мінометів та артилерії потрапили райони наступних населених пунктів:
У Генштабі наголосили, що на Бахмутському напрямку армія РФ зазнала значних втрат у живій силі та техніці.
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