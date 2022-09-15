Сили оборони відбили атаки окупантів на Бахмутському напрямку

Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки російської армії, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Відрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Зазначається, що від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривий Ріг, Харків, Краматорськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Соледар, Бахмут та інші.



Під обстріл противника з танків, мінометів та артилерії потрапили райони наступних населених пунктів:

на Сіверському напрямку — Галаганівка Чернігівської області;

на Харківському напрямку — Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп'янськ;

на Краматорському напрямку — Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку — Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Суха Балка;

на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

на Запорізькому напрямку — Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я;

на Південнобузькому напрямку — Біла Криниця, Ольгіно, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БПЛА.

У Генштабі наголосили, що на Бахмутському напрямку армія РФ зазнала значних втрат у живій силі та техніці.

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