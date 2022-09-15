На Лиманському напрямку в окупантів серйозні сили — Кириленко

Російські окупанти планували захопити Донецьку область до 15 вересня. Проте насправді лінія фронту тримається, попри постійні обстріли. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Ворог не має ні дрібних, ні суттєвих успіхів», — наголосив Кириленко.



За його словами, обстрілів зазнає вся територія області, навіть міста у відносному тилу: зокрема, Мирноград, який знаходиться під вогнем другу добу поспіль.



«Ворог не має успіху в наступальних діях», — розповів очільник ОВА.



Кириленко зазначив, що найбільш напруженими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський — з боку Мар'їнки та Красногорівки.



«Лиманський напрямок — там серйозні сили противника. Ми розуміємо, що план контрнаступної операції проходитиме, і він не буде легким», — сказав він.



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