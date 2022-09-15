За добу до поліції Луганщини надійшло 40 заяв та повідомлень громадян

До поліції Луганської області за добу надійшло 40 заяв та повідомлень громадян. Про це повідомили у Національній поліції України.



Зазначається, що 6 заяв стосувалися руйнування внаслідок обстрілів окупаційними військами Росії будинків та квартир у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, смт Волчеярівка та селі Воєводівка. Ще через обстріл Сєвєродонецька було пошкоджено будівлі та складські приміщення одного з місцевих підприємств.



Зареєстровано правоохоронцями 15 заяв громадян про незаконне заволодіння вантажними та легковими автомобілями, що перебували на території Луганської області.



Крім того, поліцейським Луганської області надійшло 5 повідомлень про те, що окупанти захопили приміщення трьох підприємств Сєвєродонецьку, офіс та приміщення підприємства у Лисичанську, а також 2 повідомлення про незаконне проникнення у житла громадян та про крадіжку.



Поліцейськими викрито трьох громадян, які несуть службу в окупаційних військах та незаконних військових формуваннях так званої «ЛНР».



Також поліцейські повідомили, що займаються встановленням місцезнаходження 6 громадян, з якими близькі втратили зв'язок.

Раніше у Маріупольській міській раді повідомили, що у захопленому військами Росії місті біля будівлі «Азовжилкомплекс» пройшла акція протесту місцевих жителів.



