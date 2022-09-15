Жителя Ізмаїла засудила до 14 років за участь у бойових діях проти ЗСУ

Жителя Ізмаїла засудили до 14 років ув'язнення за участь у терористичній організації «ЛНР» з 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.



«Чоловік у 2014 році вступив до так званої 1-ї штурмової роти підрозділу "Армія Південного Сходу", "Луганський народно-визвольний батальйон "Зоря" на посаду "командира" під позивним "Крил"», - йдеться у повідомленні.



За інформацією правоохоронців, обвинувачений брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території Донецької та Луганської областей.



«За участь в окремих бойових операціях на територіях населених пунктів Металіст, Чорнухіно та Дебальцеве нагороджено медаллю "за відвагу" 1-го ступеня "ЛНР"», - з'ясували прокурори.



Бойовика засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а вирок почнуть обчислювати з дня його затримання.