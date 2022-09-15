В окупованому Донецьку обстріляно 6 районів

15 вересня 2022, 18:54

В окупованому Донецьку обстріляно 6 районів

В окупованому Донецьку обстріляно 6 районів, повідомляють місцеві пабліки угруповання «ДНР» 15 вересня.

Повідомляється про прильоти до Кіровського, Куйбишевського, Ворошиловського, Ленінського, Калінінського районів, Петровського районів міста.

У Ворошилівському районі під обстріл потрапили школи №3 та №8. Повідомляється про жінку, яка загинула у дворі приватного будинку.

У Петрівському районі під обстріл потрапив район станції Мандрикино. Снаряд потрапив до приватного будинку.



У Ленінському районі  один із снарядів прилетів неподалік від території молокозаводу.

У Київському районі під обстріл потрапила багатоповерхівка неподалік від стадіону «Моноліт».

У Кіровському районі (мікрорайон Абакумова) снаряд потрапив у приватний будинк, ще у двох будинках уламки пошкодили покрівлю та скло. Крім того, відомо про попадання в багатоповерховий будинок, внаслідок чого у вікнах було вибито скло.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл з боку російської армії загинули двоє мирних жителів.

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